Després de les experiències en motos i buguis, l’igualadí Armand Monleón (1987) s’ha passat als cotxes. És el copilot de l’argentí Lucio Álvarez i, després de la primera setmana al Dakar, són cinquens a només 16 minuts i 33 segons del podi, al qual estaven situats abans d’una mala etapa, divendres.

Més enllà del resultat de la jornada de divendres, en què van caure del podi, com valoren la seva actuació fins ara?

N’estem molt contents. Estem situats amb opcions reals de podi. És una posició ideal per a nosaltres i ara estem esperant la segona setmana, on hi haurà molta sorra. A priori en sortim beneficiats, perquè en aquesta superfície disposem de més ritme.

Esperaven poder arribar al dia de descans en aquesta posició tan destacada?

No, ha superat de molt les expectatives. A nivell personal pensava que ser entre la vuitena i la desena posició hauria estat un bon resultat per a nosaltres i que tinguéssim opcions d’arribar al top-5 a la segona setmana. Aquest era el meu resultat ideal, però hi ha hagut un parell d’etapes que ens han posicionat a davant i, a part de divendres, que va ser dolent, ha estat una bona setmana. De tota manera, el pla no canvia, era estar en un bon lloc ara i estar pendent de veure si algun dels pilots oficials comet un error.

Fins a quin punt ha estat clau la navegació, després dels problemes per trobar el punt de pas d’una etapa i les crítiques que hi ha hagut?

Ha estat la clau absoluta. Hem tingut dues etapes molt bones, la del dijous, en què vam ser tercers, i la del problema de navegació, en què vam ser quarts. A més, els nostres rivals estan tensionats perquè van perdre molt temps aquell dia i han de córrer. Llavors és més fàcil que cometin errors. En la resta d’etapes hem estat molt consistents.

Com està responent la mecànica?

Overdrive està fent un manteniment excel·lent del vehicle i també és cert que amb el ritme consistent que portem no hem d’exigir tant al Toyota. Per això arribem al final amb el cotxe net i sense avaries. En una setmana només hem hagut de baixar un cop per una punxada.

Vostè ja té experiència al Dakar, en motos i en buguis. Com de diferent està sent aquesta experiència?

Comptant les tres categories, encara que en totes facis el Dakar són diferents esports. A cada categoria has de tenir un perfil diferent. En els T1 es corre molt. Per a cada nota del full de ruta t’has d’anticipar un mínim de 300 metres. Si no ho fas, no gires. Aquesta tensió és un repte, per això les etapes passen volant. En els buguis començaves a cantar la progressió de què s’havia de fer als 300 metres. En els T1 més ràpids, si no has cantat quan arribes a aquests 300 metres ja no tens temps.

Com va la relació amb el seu company, l’argentí Lucio Álvarez?

Molt bé. Tenim una manera de treballar i d’entendre la cursa molt similar. Tant a dins com a fora de la cursa estem construint una amistat. Tot això fa que a dins del cotxe les coses siguin més fàcils. Ell també ha estat pilot de quads, en sap de navegació i de llibres de ruta, i això facilita molt la comunicació.

De cara a la segona setmana encara es prioritza no cometre errors o ja cal córrer més?

Hem de continuar amb el ritme consistent i a veure què passa amb Loeb i Al Rajhi. Al-Attiyah sí que té un avantatge gran, però els altres dos se l’estan jugant i cap dels dos no frenarà.

Al Rajhi és company de formació. Hi ha ordres d’equip?

No, cadascú va a la seva

Es pot pensar seriosament, per tant, en un podi?

Sí, i tant!, hem fet etapes bones, entre els tres millors, i el resultat de la primera setmana ens diu que som cinquens. Els tres de davant són superiors a nosaltres, però al Dakar tot pot passar.