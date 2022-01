La descoberta d’un brot de covid-19 que afecta diversos jugadors de la plantilla del Gavà CF divendres passat va propiciar la suspensió del partit que ahir havia d’enfrontar al Municipal de Les Comes (12 hores) el CF Igualada i l’equip del Baix Llobregat.

L’ajornament va endarrerir la data del debut amb la formació que des de fa un mes entrena Pedro Milla dels dos fitxatges que ha concretat el secretari tècnic igualadí Xavi Ribera durant les festes nadalenques. Per compensar la marxa del davanter Juanpi Sepúlveda, que ha fitxat per l’EC Granollers de José M. Solivelles (Tercera Divisió), el CF Igualada ha incorporat el mitja punta santfruitosenc Izan Checa i el davanter Max Morell. Ambdós procedeixen de la UE Sant Julià de Lòria de la Primera Divisió andorrana, però la temporada passada el primer va ser l’assistent per excel·lència del CE Manresa a Tercera Divisió i el segon va contribuir a la històrica permanència del CF Solsona a Primera Catalana.