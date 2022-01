El Barcelona ha anunciat aquest dilluns la renovació del francès Samuel Umtiti fins a juny de 2026, qui a més redueix part del sou que havia de percebre en el seu anterior contracte, la qual cosa permetrà al conjunt blaugrana rebaixar la massa salarial del primer equip per poder inscriure Ferran Torres.

Segons ha subratllat l'entitat en un comunicat, amb aquesta operació d'ampliació del contracte del jugador, el Barcelona "no adquireix cap compromís econòmic superior amb el futbolista".

Així, el central francès, que tenia contracte fins a juny de 2023 i era una de les fitxes més elevades del primer equip, ha arribat a un acord amb el club per reduir part del seu salari i cobrar-lo fins a l'any 2026.Umtiti, que des de juny de 2018 arrossega problemes al seu genoll esquerre, només ha jugat 90 minuts en la present temporada.

Amb aquest moviment, el Barcelona àmplia el seu 'fair play' financer i confia a poder inscriure Ferran Torres pròximament, si bé l'exdavanter del Manchester City no ha format part de l'expedició del Barcelona per jugar la Supercopa d'Espanya a l'espera de donar negatiu per coronavirus.

De superar la covid-19, el jugador valencià es podria sumar a la llista de 24 jugadors que aquest mateix dilluns han viatjat a Aràbia Saudita per disputar la competició.