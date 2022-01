El Berga va superar per la mínima el Gironella en el primer derbi berguedà de la temporada. Els locals van iniciar el partit molt enèrgics, animats per un abundant públic que els esperançava en cada jugada. Després d’uns minuts de tempteig per part dels dos conjunts, el Gironella començava a apoderar-se del control de la possessió, però en zones molt llunyanes a la porteria defensada per Gil. L’entramat defensiu del Berga impedia qualsevol aproximació visitant, i sortia ràpidament al contracop quan recuperava la pilota per sorprendre el seu rival. En el minut 32 Artigas faria el definitiu 1 a 0 després del llançament d’una falta llunyana que definiria amb una rematada que entrava lluny de l’abast de Vidosa. Els blanc-i-vermells cedien la iniciativa als gironellencs un cop fet el gol que els avançava en el marcador i van replegar les seves línies de pressió per dificultar l’avanç dels visitants. El Gironella no se sentia còmode sobre el terreny de joc, movia la pilota d’un costat a l’altre a la cerca d’un espai per aproximar-se a la porteria del Berga, però la defensa local, molt concentrada durant tot el partit i sense cometre errors, basculava eficientment per tallar qualsevol ocasió de perill. De forma ajustada el Berga sumava tres punts que li permeten sortir de la zona baixa.