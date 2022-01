El Castellnou va superar per 3-2 el Navàs en un partit on els atacs es van imposar a les defenses. Des del primer moment els locals van sortir al terreny de joc amb més intensitat, amb una pressió elevada que dificultava la sortida de pilota dels jugadors visitants. Els locals avisaven amb un mà a mà que Bach rebutjava, però al minut 31 Mata faria l’1 a 0 en rematar dins l’àrea una bona centrada lateral. El gol inicial va fer reaccionar el Navàs, que amb una pilota a l’esquena de la defensa local posaria l’empat en el minut 44, obra de Serra. Però instants després, només sacar del centre del camp Sanchis faria una magnífica jugada individual per donar l’avantatge al Castellnou, i arribar al descans amb un marcador de 2-1. A la represa, els visitants van sortir per l’empat, van avançar les seves línies de pressió i van dominar la possessió de la pilota en zones pròximes a la porteria de Pedragosa. En el minut 80 el Navàs trobaria el premi del gol després de tant intentar-ho. Domínguez executava un potent tir que entrava fora de l’abast del porter local. Però a les acaballes el Castellnou aprofitaria un error en la sortida de pilota del conjunt visitant perquè Rodríguez es plantés sol davant de Bach i fes el definitiu 3 a 2.