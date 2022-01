La formació juvenil del CE Manresa va oferir una digna rèplica al nou líder de la competició, el CF Damm B, però va encaixar contra l’equip cerveser la sisena derrota del curs, la quarta com a local (1 a 2). La pressió inicial dels amfitrions no va poder impedir que l’equip dirigit per Genís Sampietro i per l’exjugador internacional Sergio García imposés el seu domini. Els barcelonins van saber alternar amb mestria el joc combinatiu amb els serveis en profunditat i el seu tercet de migcampistes va oferir una exhibició. Un córner servit en curt va permetre a Julen Vilarrasa superar Marc Vázquez amb una rematada de cap en vaselina (min 21). Un minut i 55 segons després, Adrià Mora va sentenciar el triomf del CF Damm B amb un potent xut.

A la represa, els cervesers van controlar el tempo del partit davant un conjunt blanc-i-vermell que va trobar la clau per impedir que el davanter Mark Patrick Rodríguez generés accions de superioritat al centre del camp. Édgar Lozano va aprofitar una discordança defensiva per reduir la diferència a l’electrònic i encarar amb confiança els dos duels decisius que l’equip d’Edu Berrocal ha d’afrontar aquesta setmana. Demà, al camp de la Fundació FB Reus (20 hores) i, dissabte, al terreny de joc de la UE Llagostera (12.30 hores).