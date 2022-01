Una jugada desafortunada quan faltaven nou minuts per al final va propiciar la derrota del CF Martorell de Javi Cuesta al camp del CE El Catllar (2 a 1). Un servei de banda favorable als tarragonins va derivar en un malaurat refús defensiu que el local Sergio Rodríguez va aprofitar per determinar el vencedor (2 a 1). L’equilibri va caracteritzar un primer acte en el qual David Olid va armar tres rematades que no van fructificar (minuts 18, 30 i 38), abans que un servei en profunditat habilités Rafael Ribeiro per encarar i batre Tourauy. Als set minuts de la represa, una xilena de Jesús Peñarrubia va permetre als del Baix Llobregat restablir l’equilibri al marcador de forma provisional.