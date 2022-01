El CF Solsona de David Jaray i Eduard San José va tancar un cicle de quatre jornades sense conèixer la victòria i es va imposar al Municipal de Solsona amb solvència al tenaç FC Alcarràs (2 a 0).

Els tècnics del conjunt escapulat van recuperar una estructura d’equip amb tres centrals (5-3-2) per situar Marcel Bellido com a interior esquerre en el tercet de jugadors que formaven el centre del camp solsoní. Aquesta disposició tàctica va donar fruits durant el segon període. En el decurs del primer acte, els amfitrions es van atabalar davant de la pressió del seu oponent a camp contrari i van ser incapaços de generar ocasions. Per la seva part, els visitants van disposar d’una rematada al travesser de Youssef Ouakkati i d’un mà a mà de Mamadou Fofana que Agustí Mora va conjurar. Els solsonins van entomar la fase de creació de joc amb més serenor a la represa i el seu aplom es va veure recompensat amb dos gols de seguida. Marcel Bellido va fer un golàs de volea a centrada de Roger Alsina (min 56) i Marc Vilajosana va sentenciar, nou minuts després, en rematar a gol, al segon pal, un córner pentinat de cap per un company. Aquest mateix jugador va estar a punt de fer el 3 a 0 en executar amb mestria un servei de falta.