Els jugadors del Centre d’Esports Manresa van palesar ahir el seu esperit de superació i capacitat per transformar l’adversitat en una oportunitat. Tot i el fitxatge dels laterals Salva Torreño i Víctor Rodríguez, l’equip de Ferran Costa va haver d’afrontar el duel que obria la segona volta del campionat amb només tretze futbolistes del primer equip. Aquesta circumstància es va convertir en un estímul per als manresans. David Batanero, Pau Darbra i Marc Cuello van assumir les regnes de l’equip i van propiciar la contundent golejada que els amfitrions van infligir a la UE Sant Andreu (4 a 0). La victòria permet als blanc-i-vermells escalar fins al cinquè lloc a la classificació i situar-se en una posició que facilita l’accés a les eliminatòries d’ascens a la Segona Divisió RFEF.

Tal com ja es coneixia, després del darrer partit jugat contra el CE l’Hospitalet, Álex Sánchez es va afegir a la relació de lesionats de llarga durada que fins ara integraven el porter Madou Diakité i els defenses Nil Pradas, Joan Castanyer i Toni Sureda. A aquestes baixes, ahir s’hi van afegir les d’Àlex Iglesias, Jordi de Sande i Aleix Díaz, també per lesió, i les de Nil Garrido i Marc Martínez per prescripció mèdica o precaució.

Jorge Carreón va poder tallar el primer servei en profunditat envers Noah (min 3), però la segona envestida ofensiva dels blanc-i-vermells es va convertir en gol. Pau Darbra va penetrar com a extrem esquerre, va centrar al segon pal cap a la posició de Biel Rodríguez Pérez i el lateral andreuenc Marc García va marcar en pròpia porteria en intentar impedir que la pilota arribés al seu destinatari. L’avantatge va convidar els manresans a cedir la iniciativa ofensiva al seu oponent per bastir els seus atacs a través de la velocitat i el contracop. Aleshores, ja s’intuïa que Pau Darbra esdevendria un dels referents dels amfitrions. Oimés, quan l’interior de Tiana va estar a punt de materialitzar el 2 a 0 en executar amb mestria un servei de falta (min 12). La possessió corresponia als barcelonins, però els seus migcampistes i davanters insistien una i altra vegada a trobar una escletxa en l’entramat defensiu dels bagencs per l’interior, de forma infructuosa. El treball tenaç i constant de David Batanero i Marc Cuello ho impossibilitava. Així doncs, els andreuencs només van generar dues ocasions en tot el primer acte: una rematada de Sergi Mulero que va conjurar Òscar Pulido (min 21) i un llunyà xut creuat de Pau Morer (min 29).

A la represa, l’efectivitat va facilitar als manresans signar una inesperada golejada. Només s’havien consumit 24 segons del segon període quan Pau Darbra va estar a punt de sentenciar el duel amb una rematada rasa i creuada arran del pal esquerre de la porteria de Rabello. Però l’honor de segellar la victòria va correspondre a Noah Baffoe. El golejador d’origen ghanès va aprofitar una centrada del debutant Salva per rematar a gol a boca de canó. Per fi! El seu gol número 100 amb la samarreta blanc-i-vermella! Cinc minuts després, Javi López va fonamentar la golejada en rematar espectacularment un servei de falta lateral executat per Pau Darbra. Biel Rodríguez Arnaus va tancar el marcador a passada de Biel Rodríguez Pérez.