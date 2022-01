Gerard Farrés corre amb un vehicle carregat amb recanvis per si pilots del Can-Am Factory South Racing com Austin Jones, líder en la categoria de buguis, en necessiten durant alguna etapa del Dakar. Paradoxalment, però, a hores d’ara el principal rival del nord-americà és el manresà, que ahir es va adjudicar la setena etapa, entre Riad i Al-Dawadimi, amb 701 km (402 km cronometrats), i s’enfila fins a la segona plaça de la classificació general, a sis minuts i mig de distància de Jones.

La jornada va ser molt disputada entre els buguis. Tot i que Farrés i el seu copilot Diego Ortega van passar algun punt de control en primera posició, a la meta es va imposar Aron Domzala, seguit de Michael Goczal. Però les etapes no s’acaben fins que el jurat ha enllestit la seva feina, i per al pilot de Manresa ahir li tenia reservada una sorpresa: a Domzala el van sancionar amb 2 minuts i a Goczal amb 15. Dues decisions que li van servir en safata el triomf d’etapa a Farrés, subcampió el 2019 i guanyador de tres jornades el 2020.

Tot i que ara mateix és segon a la general, el paper que té adjudicat Farrés és el de vetllar per Jones, que ahir va perdre 15 minuts i 39 segons en una etapa nefasta per als seus interessos. El bagenc, que és considerat per l’organització com un dels corredors llegendaris del Dakar, ja que hi participa per 15a vegada, no pot posar en perill el presumible triomf del seu cap de files. Però aquest ral·li no es casa amb ningú i encara podria donar a Farrés alguna possibilitat de lluitar pel títol si el nord-americà té algun contratemps.

Álvarez i Monleón, quarts

L’igualadí Armand Monleón, que corre com a copilot de l’argentí Lucio Álvarez amb un Toyota, reconeixia en una entrevista publicada ahir per aquest diari que el podi en la difícil categoria de cotxes és al seu abast. I l’actuació que el duet va signar ahir, després de la jornada de descans, li dona la raó, ja que van ser setens a la meta d’Al-Dawadimi i van pujar un graó a la general: ara són quarts, a poc més de vint minuts del tercer.

Per la seva part, el francès Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) va guanyar l’etapa i es troba a tres quarts d’hora de Nasser Al-Attiyah (Toyota) a la general. El nou vegades campió mundial de ral·lis és la principal amenaça, per dir-ho d’alguna manera, del pilot qatarià, que ja ha guanyat el Dakar en tres ocasions.

L’olianès Isidre Esteve no va fer ahir la seva millor etapa però estava satisfet perquè l’organització ha canviat de criteri i ja no ha de sortir més endarrerit del que ell considera que ho hauria de fer per mèrits esportius. L’organització privilegiava els participants en el Mundial de cross country i això enviava corredors com ell o Laia Sanz a sortir rere buguis i camions, amb el risc i l’alentiment que això impliquen. Però els responsables de la federació internacional d’automobilisme i de l’organització han rectificat.

En la jornada d’ahir, doncs, Esteve va conduir menys estressat, tot i que la pols en suspensió i tres punts de navegació difícils van fer de la setena etapa tot un repte. Tot i així, van quedar en el lloc 41 i és el 28è de la general. «L’especial m’ha agradat molt, encara que no ens hagi sortit bé», va dir Esteve, que va aprofitar el dia per provar uns nous ajustaments que ha aplicat a la configuració de frens del seu prototip. «Estic molt content perquè hem millorat amb el cotxe en canviar uns reglatges que no ens anaven gaire bé i hem trobat el camí a seguir. Queden uns dies de cursa en què crec que ens ho passarem molt bé», va afegir.

El camió de Torres abandona

La notícia més negativa de la jornada per als pilots de la Catalunya Central la va protagonitzar l’equip d’Albert Llovera, amb Jorge Salvador de copilot i el mecànic de Sant Feliu Sasserra Marc Torres, que va haver d’abandonar. El pilot andorrà va explicar que havien treballat per arreglar les avaries però no havien pogut solucionar el problema de les suspensions.