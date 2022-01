El Gimnàstic de Manresa juvenil va aconseguir una solvent victòria davant d’un inofensiu conjunt del Manlleu, equip que ocupa l’última plaça a la lliga. Els jugadors bagencs van dominar de principi a final i no van donar cap opció al seu rival. Els manresans van pressionar la porteria vigatana durant la primera meitat fins que va aparèixer la figura d’Arnau Prat per obrir la llauna amb un potent xut creuat just abans d’arribar al descans (min 43).

A la represa la dinàmica no va canviar i els locals van continuar dominant amb un gran ritme de joc. El davanter Luka Managadze va aprofitar una sensacional centrada al segon pal per rematar amb el cap al fons de la xarxa (min 68). A partir del segon gol, l’entrenador local va fer canvis i ja en el tram final Elian Prunés va arrodonir la golejada amb el tercer gol. Amb aquests tres punts el Nàstic es queda en solitari a les posicions d’ascens a la Divisió d’Honor.