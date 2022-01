Setmana profitosa per al Reial Madrid a terres catalanes. A la victòria de dimarts a la pista del Baxi Manresa (87-92) va sumar l’aconseguida ahir (71-90) a la pista del tercer classificat de la lliga, un Joventut que va plantar cara durant la primera meitat, però que va veure com el rival li passava pel damunt en els vint minuts definitius. A més, la derrota del Barça contra el Baxi Manresa provoca que la formació de Pablo Laso agafi quatre triomfs de diferència respecte dels barcelonistes, que podrien ser dos si aquests guanyen els duels que tenen pendents, contra el MoraBanc Andorra i, precisament, la Penya.

En el duel de Badalona, els blancs van dominar amb diferències exígues tot el tram inicial del partit, amb un bon Thomas Heurtel, i van marxar al final del primer quart amb quatre punts de marge (20-24). Però la Penya va reaccionar en un esplèndid segon quart de Tomic, que va treure partit de l’absència a la pista en aquesta fase de Tavares per ajudar que el seu equip adquirís una davantera que va arribar a ser de deu punts.

Però després del descans, tot i que la Penya encara va manar durant uns quants minuts, Yabusele i Llull van agafar el comandament de les operacions del líder, que va obtenir un parcial favorable de 16-27 i va entrar al darrer període amb set punts de diferència. El Joventut ja no va tenir una capacitat de reacció que li permetés tornar a igualar l’enfrontament i l’exhibició d’Heutel en el darrer període, amb 14 punts, va provocar que la diferència creixés.

Més important per al Baxi Manresa va ser el partit del migdia, en què el València va fer un pas molt important per ser a la Copa i va deixar l’Unicaja gairebé sense opcions (82-87). Als andalusos només els falta jugar dimecres a Bilbao i amb vuit triomfs és molt improbable que entrin al torneig. Ahir, mereixien perdre de més diferència, ja que perdien per 18 punts al final del tercer quart, però van maquillar el marcador al final. Hermannsson, del València, i Norris Cole, de l’Unicaja, amb 16 punts, van ser els màxims anotadors.