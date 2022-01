La crisi esportiva que ha portat l’Hereda San Pablo Burgos a ocupar la penúltima posició de la Lliga Endesa i, per tant, plaça de descens amb 4 victòries i 11 derrotes en 17 jornades, va tenir ahir una nova víctima: el club va anunciar la destitució de Salva Maldonado, extècnic del Bàsquet Manresa en dues etapes, i en breu podria fer pública la incorporació de Paco Olmos, que en un dilluns mogut en el món del bàsquet estatal va comunicar a la directiva del Río Breogán que se’n va.

Després de guanyar la Champions League en dues ocasions i el Mundial de clubs, Joan Peñarroya se’ va anar al València l’estiu passat i el Burgos va incorporar Zan Tabak. Els resultats, però, no van acompanyar el seu periple a la banqueta castellana i va ser substituït per Salva Maldonado a finals de novembre. Veient que la trajectòria del que ha estat un dels conjunts revelació de les últimes campanyes no millorava, el club ha decidit fer fora el barceloní.

Durant la breu estada a Burgos, Maldonado va aconseguir només una victòria en quatre partits a la Lliga Endesa, contra el Gran Canària, i una altra a la Champions davant del Besitkas turc. El joc del San Pablo tampoc ha convençut i la necessitat de capgirar la inèrcia negativa hi ha fet la resta.

Tot apunta que el relleu del tècnic català serà Paco Olmos, que va agafar el Río Breogán després de l’ascens aconseguit per Diego Epifanio, i el deixa 7è a la classificació, amb 8 triomfs i 6 derrotes. Si arriba al final de la primera volta amb aquests guarismes, els gallecs aniran a la Copa del Rei. Si finalment es confirma el canvi, Olmos tindrà com a primer problema una plantilla disminuïda pel brot de covid que, de moment, li impedirà jugar aquest cap de setmana el partit previst a la pista de l’UCAM Múrcia.

Indignació contra Olmos

Diversos seguidors del Río Breogán no van encaixar gaire bé ahir l’anunci fet pel club a les xarxes socials explicant que l’entrenador va comunicar diumenge a la nit que plegava. Alguns aficionats no entenen que enmig d’una temporada un tècnic pugui trencar el contracte i anar-se’n a un equip de la mateixa categoria, un fet que no es produeix a la lliga de futbol.

Al tècnic, que ha de compensar econòmicament el Breogán en executar la rescissió del contracte, li retreuen que deixi «tirat» el club en un moment tan bo. El dia 3 d’abril és la data marcada per al retorn d’Olmos a Lugo en partit de la Lliga Endesa.