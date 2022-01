Gerard Farrés va solventar ahir amb molt bona nota la vuitena etapa del Dakar, en arribar quart a la meta i mantenir la segona plaça de la classificació general. El manresà, que va sortir primer entre els buguis gràcies al triomf de la jornada precedent, només va perdre cinc segons respecte el líder, el nordamericà Austin Jones.

La trajectòria de Farrés en la present edició del ral·li està essent, fins ara, molt destacada. Tot i que no té patrocinador ni forma part de l’equip oficial Can-Am South Racing -per al qual oficia de cotxe d’assistència transportant recanvis per als pilots oficials, com ho és Jones-, el bagenc està demostrant que coneix la cursa com pocs. En una categoria en la que cada cop hi ha més nivell, té quatre jornades al davant per intentar reeditar el subcampionat de fa tres edicions.

En l’etapa d’ahir, amb 395 km d’especial d’un total de 830 km entre Al Dawadimi i Wadi ad Dawasir, el més ràpid en els quilòmetres inicials va ser el brasiler Rodrigo Luppi, que en el pas pel primer control li treia 8 segons a Marek Goczal i 16 a Farrés. Jones va anar remuntant per defensar un liderat amb diversos pretendents.

En el quilòmetre 119, el polonès Marek Goczal ja tenia dos minuts d’avantatge sobre Farrés, seguit de prop per l’altre Goczal, Michal, a menys de mig minut. I a mitja etapa, el manresà ja havia cedit gairebé deu minuts a Marek, tot i que va avançar Baciuska i es va situar tercer rere els germans. Marek es va endur el triomf d’etapa i Michal va ser segon, aconseguint el tercer doblet per la família en aquesta edició del Dakar.

Farrés va poder remuntar lleugerament i va arribar, en quart lloc, a la meta, només cinc segons per darrere d’Austin Jones. Avui, en una etapa en bucle amb inici i final a Wadi ad Dawasir, de 491 km i una especial de 287, el manresà tindrà una nova prova de foc. La jornada obligarà els pilots a superar primer un tram muntanyós i, posteriorment, a córrer per pistes entre canons, amb menys sorra i una navegació més exigent.

Disgust per a Monleón

El trencament del diferencial del seu Overdrive Toyota va liquidar ahir les aspiracions de l’argentí Lucio Álvarez i el copilot igualadí Armand Monleón de lluitar per una plaça de podi. Just l’endemà d’escalar fins a la quarta posició, el duet va perdre més de tres hores. «Estic molt decebut», va indicar Álvarez al final de l’etapa.

«Estàvem fent una cursa increïble», va apuntar el pilot argentí: «avui era etapa que m’anava molt bé amb moltes dunes i molt difícils. Però estic molt desil·lusionat, aquest Dakar havia de ser el nostre». Álvarez va explicar que «hem començat a sentir un soroll cada cop més fort sobre el km 42 i no hem tingut més remei que esperar el camió d’assistència i canviar el diferencial». El Toyota és ara 22è de la general.

Tampoc va ser un bon dia per Nani Roma i l’odenenc Àlex Haro, que van perdre una hora en trencar un braç de suspensió. «Està essent un Dakar complicat», es va sincerar l’osonenc. En canvi, Isidre Esteve va declarar que «ha estat l’especial més maca i díficil que hem fet en aquest Dakar, perquè els 200 km inicials eren realment complicats entre dunes molt toves. Hi havia molta diferència quan passaves per un lloc per on hi havia passat algú abans, perquè el cotxe s’enfonsava del tot. M’ho he passat molt bé».

El pilot fruitosenc Carles Checa també va patir les dunes. «Hem clavat el cotxe a la sorra un parell de cops, la primera intentat esquivar un camió que estava bloquejat, i hem hagut de treure les pales per rescatar l’Optimus, ja que la sorra estava tan tova que havíem d’ajudar els hidràulics posant les planxes per treure el vehicle i continuar endavant.

Marc Calmet, de Guardiola de Berguedà, 59è en motos, va reconèixer que «m’ha costat concentrar-me una mica al matí perquè el sol estava molt baix i costava veure la pista. A més, hi havia molta pols. Físicament em trobo molt bé, i això és important».