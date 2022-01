La situació de Novak Djokovic a Austràlia es manté en un estat de confusió i continua sense estar clar si podrà disputar el torneig de Grand Slam que comença dilluns a Melbourne. El ministre d’Immigració Alex Hawk va evitar prendre una decisió aquest dimarts sobre si cancel·lar el visat del tenista serbi després que aquest s’anotés dilluns la victòria en la batalla judicial per mantenir-se al país.

Ara mateix, el Govern federal investiga si Djokovic va mentir en el seu formulari d’entrada a Austràlia quan va dir que no havia viatjat en els 14 dies anteriors a la seva arribada a Melbourne a un tercer país. Però el cert és que Djokovic es va desplaçar de Belgrad a Espanya en aquest espai de temps.

A tots els viatgers que arriben a Austràlia se’ls pregunta si han «viatjat o viatjaran en els 14 dies anteriors al seu vol a Austràlia». També se’ls adverteix: «Donar informació falsa o enganyosa és una falta greu. Pot estar subjecte a una sanció civil per donar informació falsa o enganyosa», amb la pena màxima de 12 mesos de presó.

Djokovic va passar a Marbella els primers dies de gener, abans d’agafar un avió rumb a Melbourne via Dubai. Es va estar entrenant a la ciutat malaguenya i va deixar la seva mansió al complex de luxe de Sierra Blanca per viatjar a Melbourne amb l’exempció mèdica.

Qui va completar la declaració de viatge?

Hawk té potestat per revocar un visat, i abans de prendre una decisió vol analitzar aquest viatge i la declaració del serbi i la seva documentació a la seva arribada al país. Djokovic va indicar als funcionaris fronterers que 'Tennis Australia' va completar la declaració de viatge en nom seu. No és clar si això podria anul·lar la línia d’investigació del govern australià, que ha rebut crítiques al propi país, no només a Sèrbia, per la gestió del cas Djokovic. I més després que un jutge dictaminés dilluns que el visat de Djokovic s’havia de restablir perquè no se li va donar prou temps per demostrar que tenia una exempció mèdica vàlida.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) 10 de enero de 2022

El Govern federal defensa la seva decisió de cancel·lar el visat de Djokovic per motius de salut pública i que una infecció prèvia de covid, com va ser el cas del jugador, en els últims sis mesos no és una raó vàlida per tenir una exempció per no estar vacunat. El jutge mai es va pronunciar sobre aquesta qüestió. Es va centrar en la falta d’una justícia processal.

Els advocats del serbi van indicar que es va fer una prova PCR a la una del migdia del 16 de desembre i va rebre un resultat positiu pels volts de les vuit del vespre. El 17 de desembre va assistir sense mascareta a una cerimònia d’entrega de premis amb tenistes joves. El jugador va donar negatiu en una PCR el 22 de desembre, sis dies després del seu resultat positiu.

Per calmar la tensió diplomàtica, el primer ministre australià, Scott Morrison, va parlar aquest dimarts amb la primera ministra sèrbia Ana Brnabić sobre la situació de Djokovic. «Va ser una trucada constructiva i tots dos van acordar mantenir-se en contacte sobre el tema i enfortir encara més la relació bilateral», es llegeix en un comunicat.