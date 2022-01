El CE Manresa ha anunciat una sortida i una arribada el mateix dia que disputa, al camp del Peralada, el partit que va haver de ser ajornat el mes passat per culpa de la covid en els bagencs. El jugador que marxa és el sallentí David Batanero, que va arribar amb el curs ja començat procedent de l'Eivissa i que ha disputat nou partits amb els manresans. El centrecampista se'n va a l'AE Prat, de Segona RFEF, una categoria superior.

En canvi, qui arriba no és un mig, sinó un central. Es tracta d'Antonio Pelegrín, de 26 anys i procedent del Terrassa, on curiosament també ha jugat nou partits enguany. Pelegrín, de 26 anys, té una trajectòria interessant al Castelldefels, el Cornellà, l'Espanyol B, el Vilafranca i el Terrassa i ve a cobrir el forat en el centre de la defensa deixat fa algunes setmanes per Amantini, que se'n va anar al San Cristóbal.

Es tracta del tercer reforç en una setmana del CE Manresa, després dels dels laterals Salva Torreño i Víctor Rodríguez, que ja van debutar diumenge contra el Sant Andreu, en el partit que el conjunt de Ferran Costa va guanyar per 4-0.