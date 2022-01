EL FC Barcelona i Reial Madrid disputaran avui el partit de la primera semifinal de la Supercopa d’Espanya. La trobada tindrà lloc a les 20h al King Fahd Stadium en un torneig que enguany torna a celebrar-se a l'Aràbia Suadita, aquesta vegada a Riad.

El partit de Supercopa es podrà veure per televisió en directe a través del canal #Vamos de Movistar.

Xavi Hernández afrontarà el seu primer clàssic com a tècnic i pot fer-ho amb l’alegria de recuperar cinc jugadors de cop. Per primera vegada, tindrà on triar, en particular a la davantera, la línia més perjudicada en els últims temps. Frenkie de Jong, Ansu Fati, Araujo, Pedri i Ferran Torres, que podria debutar, van rebre ahir l’alta mèdica.

Aquesta temporada, el Madrid, l’equip més en forma, com va reconèixer el mateix Xavi, es va imposar en la Lliga per 1-2 a l’equip blaugrana al Camp Nou. Va ser el dia en què el Kun Agüero va marcar l’últim gol de la seva carrera.

El guanyador s’enfrontarà al vencedor de l’Atlètic de Madrid - Athletic Club, que es juga demà dijous.