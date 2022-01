Tres etapes més i podi. Sembla senzill però és tot el contrari, ja que al Dakar no s’ha de donar res per suposat. Gerard Farrés va resoldre ahir una nova jornada al ral·li més famós del món mantenint la segona plaça en la categoria de buguis. Per darrere, però, els contrincants no donen treva i el polonès Michael Goczal apreta. Avui, antepenúltim obstacle, amb 375 km de tram especial cronometrat en una desena etapa de 759 km, en que les cruïlles de pistes seran un perill que caldrà tenir present.

«Les dunes eren precioses i la navegació complicada, però hem gaudit molt amb la conducció», va explicar el polonès Marek Goczal després de guanyar una etapa per cinquè cop en el present Dakar. El rival de Farrés en la lluita per la segona posició, però, és a hores d’ara el seu germà Michal, que va entrar tercer a la meta de l’etapa amb inici i final a Wadi al-Dawasir (287 km d’especial, d’un total de 491 km)i li va retallar 5 i minuts i mig al manresà. La jornada va començar amb el brasiler Rodrigo Luppi de Oliveira, que en la jornada anterior va perdre més de mitja hora, com a protagonista. En el pas pel km 40 li treia onze segons a Marek Goczal i 16 a Aron Domzala. La igualtat era màxima, ja que hi havia 7 corredors en mig minut. El polonès, però, aviat va agafar les regnes i Austin Jones es va limitar a controlar la situació. El líder només va cedir 58 segons a la línia de meta i va augmentar la diferència sobre Farrés, que va ser vuitè a 8.07 del vencedor i ara està a 13.47 del nord-americà. Per darrera, Michal Goczal assetja el pilot bagenc a 2.40 de distància. Un avantatge petit, però el manresà pot jugar amb la tranquil·litat de tenir el quart classificat, Marek, a gairebé vint minuts. Carles Checa entra el 28 El pilot de Sant Fruitós de Bages Carles Checa va explicar a aquest diari, abans de partir cap a Aràbia, que afrontava el seu primer Dakar amb ganes d’aprendre, oimés tenint en compte que ell és motociclista i fa la cursa amb un cotxe. I cada dia està rebent una classe magistral. Ahir, després d’una etapa en que va fer servir la pala per treure l’Optimus que pilota amb Ferran Marco al seient del costat, va signar una gran actuació i va entrar el 28è a la línia de meta. «Crec que hem fet de nou una bona etapa, a un nivell alt», va declarar Checa: «Tal com està passant des del moment que ens vam reenganxar a la cursa, a l’inici ens hem hagut d’empassar la pols que aixecaven els camions i altres vehicles, però això és el que hi ha i ho assumim amb la resignació corresponent. No hem patit problemes o incidències de consideració, només hem hagut de tornar enrera un cop per validar un dels waypoints». En la categoria de cotxes, el qatarí Nasser Al-Attiyah va refermar el seu liderat després de fer tercer en una etapa que va guanyar Giniel de Villiers. Camí de guanyar el ral·li per quarta vegada, Al-Attiyah va recuperar 1 minuts i 7 segons a Sebastien Loeb i ja li treu 39 minuts i 5 segons. El pilot de l’emirat del golf Pèrsic està vinculat a la Catalunya central des que el 2019 va adquirir la finca de Cal Pons a Castellfollit del Boix i hi resideix quan les curses li permeten un període de tranquil·litat. Després del disgust del dia anterior, en que una avaria els va fer perdre tres hores i tota opció a pujar al podi, Lucio Álvarez i l’igualadí Armand Monleón van finalitzar 18ns a l’etapa. «Ens havíem de sobreposar a l’adversitat», va dir l’argentí: «els problemes del diferencial ens van prendre l’oportunitat d’estar entre els cinc primers, però continuem endavant. Al Dakar, no tot és pilotatge, especialment quan tens un problema. Dilluns vem haver de fer mecànics, sota el Toyota, treient la transmissió perquè el camió d’assistència trigués menys estona a reparar el cotxe». Álvarez va concloure que «això també és l’encant del Dakar, però portàvem un cabreig ...». En motos, triomf de Cornejo i Walkner va prendre el liderat a Sunderland. El guardiolenc Marc Calmet va ser el 53è a la meta.