Xavi Hernández viurà avui (20 h) a l’Aràbia Saudita el seu primer clàssic com a entrenador del Barça amb un lloc per a la final de la Supercopa en joc. En el partit que es podrà veure a través del canal Vamos, de la plataforma Movistar+, el tècnic tindrà pràcticament tota la plantilla a la seva disposició, ja que ahir van rebre l’alta mèdica Ansu, Pedri, Araújo, Frenkie De Jong i el recentment fitxat Ferran Torres. El vencedor del pols contra el Madrid lluitarà diumenge pel títol amb el guanyador del duel que demà disputaran l’Athlètic Club i l’Atlètic de Madrid.

«És un repte arribar a la final, és un títol i estem molt motivats. Pot ser un punt d’inflexió important per a nosaltres. La credibilitat que donaria al projecte guanyar un partit així és tremenda», va afirmar Xavi ahir en la prèvia del matx que se celebrarà al King Fahd Stadium de Riad davant de 30.000 espectadors.

Xavi té clar quin ha de ser el plantejament del seu equip: «intentarem controlar el partit, portar la iniciativa, imposar la nostra personalitat i fer el nostre joc. Segurament, ara el Reial Madrid és l’equip més en forma d’Espanya, però és una altra competició i mai saps el que pot passar independentment de la diferència de punts que hi ha a la lliga».

De Jong i Araujo es van lesionar dimecres passat a Linares en el partit de Copa i el defensa uruguaià, fins i tot, va ser operat divendres a la mà. Ambdós, però, ja tenen el permís per jugar si Xavi ho considera necessari, talment com Ansu, Pedri i Torres, que feia mesos que estaven lesionats. Els dos darrers, a més, van viatjar ahir a Aràbia un dia després que la resta de l’expedició, ja que no van donar donar negatiu de covid en les proves PCR fins el mateix dilluns.

«És una gran notícia tenir-los a la nostra disposició. La inscripció de Ferran sembla ser que es farà en breu. A tots ells els hem d’anar dosificant i en certs moments del partit els podem aprofitar», va anunciar Xavi. «Demà, Ansu i Ferran segurament tindran minuts, però caldrà veure fins on poden arribar», va afegir. De tota manera, l’entrenador barcelonista va deixar clar que no es pot pensar només «en el partit de demà perquè encara queden cinc mesos de competició, cal ser llestos i saber dosificar-los».

Ahir també va comparèixer davant de la premsa el capità Sergio Busquets, qui va assegurar que «guanyar un títol a hores d’ara ens donaria molta confiança pel que queda de temporada». En aquest sentit, Busquets es va mostrar optimista: «la diferència a la lliga és la que és (17 punts), però aquesta és una altra competició i és a partit únic. Ells arriben amb molta confiança, però serà un duel igualat, ja ho va ser al Camp Nou. Va haver-hi moments en els quals vam estar molt bé». A més, va considerar que el Barça «ara està millor físicament» que en el clàssic de Lliga que va perdre per 1-2 al Camp Nou, «encara que hi ha jugadors que no poden estar al cent per cent perquè han passat la covid o surten de lesions».

El Barça no venç el Reial Madrid des del curs 2018-19, quan es va imposar per 0-1 al Bernabéu en partit de Lliga. Des de llavors, hi ha hagut 4 victòries blanques i un empat. «Tant de bo puguem trencar la ratxa, nosaltres anirem a guanyar, intentant tenir la pilota, crear i fer gols. I cuidarem cada detall perquè en aquests partits és fonamental», va assegurar.

Gran expectació a Aràbia

La Supercopa espanyola arriba al país asiàtic per segon cop i l’interès que ha despertat és màxim: les 30.000 entrades a la venda es van exhaurir per veure el primer Clàssic oficial que es disputa fora del territori de l’estat espanyol. El Barça hi concorre en ple procés de renovació després d’un llarg període de decadència esportiva i institucional.

Xavi ja porta dos mesos intentant plasmar les seves idees sobre el terreny de joc i la seva principal preocupació és l’estat de forma de jugadors clau com Ansu i Pedri.

El tècnic del Real Madrid, Carlo Ancelotti, també creu que serà un partit igualat i ahir va manifestar que «em preocuparia que els meus jugadors es creiessin favorits, però sé que no és així». Futbolistes com Courtois, Modric, Vinicius i Benzema estan en un moment esplèndid. De fet, entre els dos darrers sumen més gols a la Lliga (36) que tot el Barça (35). La principal incògnita de l’onze que presentarà el tècnic italià està en el lateral dret, on ha de decidir si dona continuïtat a Lucas Vázquez o recupera Carvajal.