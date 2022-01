Beneïda disjuntiva la que se li ha creat a Gerard Farrés a falta de l'última etapa del Dakar. El pilot manresà, acompanyat pel melillenc Diego Ortega, ha quedat segon en el penúltim parcial de la prova, el tirabuxó de Bisha, i li ha tret més de 14 minuts al seu cap de files al conjunt Can-Am Factory South Racing, el nord-americà Austin Jones. Ara és primer de la general, amb 1 minut i 46 segons d'avantatge a falta de l'última especial, divendres amb arribada a Jeddah. Caldrà veure quines són les ordres del conjunt nord-americà, si les de deixar guanyar Farrés o dir-li que s'aparti perquè venci Jones, que l'any passat ja es va quedar a les portes del triomf i que ara semblava que ho tenia a la mà.

Farrés ha estat segon de l'etapa, a 3.37 de Marek Goczal, i Jones i el seu copilot, el brasiler Gustavo Gugelmin, han estat cinquens, a més de 17 minuts del triomfador. La jornada de divendres, una especial de només 164 quilòmetres, no és excessivament complicada i habitualment no veu canvis a la classificació, però aquest cas és especial i caldrà esperar fins a última hora. En la jornada de dijous, en motos, Kevin Benavides ha guanyat l'etapa i Sam Sunderland ha donat un cop gairebé definitiu per vèncer, i en cotxes, triomf parcial de Carlos Sainz i victòria final al sarró per a Nàsser al-Attiyah.