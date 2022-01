Per ambició i per actitud. El Manresa ha esperat als moments més complicats de la temporada i quan menys efectius té l’equip ,m ahir només tretze de la primera plantilla,per demostrar que lluitarà per ser a les fases d’ascens. Els bagencs van vèncer per 2-3 al camp d’un dels dos únics equips invictes a casa, juntament amb la Grama, i es converteix en l’únic que no ha perdut a fora, la qual cosa el fa pujar al tercer lloc. A més, ahir estrenava un jugador, el central Pelegrín, i al matí n’havia perdut un altre, el sallentí Batanero, que se’n va al Prat.

Els blanc-i-vermells van iniciar el primer període amb un ritme trepidant i amb una gran intensitat que els va permetre monopolitzar la possessió i la iniciativa durant els primers 16 punts. Els laterals, Salva i Víctor Rodríguez, mostraven una entesa amb els companys com si fes mesos que hi fossin i oferien profunditat per les bandes, mentre Uri Pérez i Marc Cuello formaven un mig centre solvent i Biel Rodríguez Pérez oferia bons minuts. Les tres primeres rematades van ser visitants, tot i que la primera ocasió la va tenir Caballero, que va disparar fora. Al minut 12, Aroca es va lluir per refusar un xut d’Uri Pérez. L’acció va seguir i Noah va rematar amb l’esquerra i va superar el porter local. Una incursió de Salva va estar a punt de facilitar el gol de Javi López. Tot i que els gironins van recuperar la possessió, Pau Darbra i Noah, en dues oportunitats, van poder marcar. El segon gol va arribar quan Darbra va centrar i va anotar el segon gol al minut 28 després que la pilota piqués al pal. El Peralada va respondre de la mateixa manera dos minuts després, quan Alan Baró va rematar de cap un altre córner. El partit es va mantenir amb un ritme trepidant. L’última ocasió de la primera meitat va ser amb una acció de Víctor Rodríguez que va rematar Javi López amb el cap massa creuat. Els bagencs havien arribat quinze vegades . El Peralada es va abocar a l’atac a l’inici de la represa, però els manresans el van aturar en cinc minuts i Salva ha estat a punt d’assistir Noah. El mateix lateral ha entrat per la dreta tres minuts més tard i ha assistit perquè Javi López fes de cap l’1-3. Els locals, però, no es van ensorrar i al minut 66 Josu Prieto, amb un xut ras va superar Pulido i va establir el 2-3. El Manresa havia rebut només dos gols com a visitant a la primera volta. El conjunt xampanyer va buscar seguir atacant, però el Manresa va defensar-se bé. Fins i tot, la millor ocasió la va tenir l’equip de Ferran Costa, quan Biel Rodríguez Arnaus, que després es va lesionar, va cedir a Noah, però Aroca va impedir el gol. Moha va ser un puntal en la defensa, encara que en el descompte Marc Medina va estar a punt d’empatar amb una rematada que va aturar Pulido.