El pilot de skeleton manresà Ander Mirambell ha aconseguit la classificació per als quarts Jocs Olímpics després d'haver finalitzat avui en vint-i-quatrena posició a l'última cita puntuable de la temporada, la Copa del Món que s'ha celebrat aquest divendres al migdia al circuit de gel natural de Saint Moritz (Suïssa). Mirambell estarà a Pequín 2022 després d'haver participat a Vancouver 2010, Sotxi 2014 i PyeongChang 2018, convertint-se a més al primer esportista de l'estat a sumar quatre Jocs Olímpics en esports de gel.

Brutallllll…Nos VAMOS a @Beijing2022 un error en la K1-2 me ha privado del top20 o https://t.co/CydhiKrg8i mejor velocidad punta de todos los participantes!!139’9km/h ALUCINANTE!!Sólo quiero agradeceros a tod@s vuestro cariño y como habéis empujado el trineo. #GoAnder #Go4nder pic.twitter.com/iySy4yx480 — Ander Mirambell OLY (@AnderSkeleton) 14 de enero de 2022

Mirambell afrontava la competició amb un ull posat en l'evolució dels seus competidors de Romania, Israel, Japó i Canadà, amb qui es jugaven les dues darreres places per ser als Jocs. Després d'un error a la sortida, que l'ha llastat a l'últim lloc al segon punt cronometrat, Mirambell ha realitzat una baixada espectacular, on ha anat remuntant posicions i temps perdut amb els seus perseguidors i ha aconseguit marcar la millor velocitat punta al revolt final, el dedicat al Marquès de Portago, on ha fregat els 140km/h (139,9km/h), aconseguint el rècord de la pista, per entrar a vint-i-quatrena posició. En aquesta competició ha finalitzat per davant de tots els seus rivals en el seu camí cap als Jocs, a excepció del representant de Romania, qui en no ficar-se a la segona mànega tampoc no ha pogut superar el bagenc en la recta final.

Mirambell reconeix que “si mirem quinze anys enrere, quan vam començar aquesta aventura, és una passada veure que estaré als meus quarts Jocs Olímpics. No m'ho hauria cregut mai. Ara hem competit en més de 90 Copes del Món, he guanyat dues vegades la general de la Copa Amèrica i aquest any n'he estat subcampió... Crec que segueixo vivint un somni”.

Sobre la carrera d'aquest divendres afirma que “ha estat una pena l'error entre el revolt 1 i el 2 i fer una sortida lenta. ja que arribo amb 2 quilos menys per la covid que vaig tenir ​​per Nadal, i això m'impedeix estar al màxim a la sortida i la preparació al gimnàs”. D'altra banda, també assegura estar “molt orgullós de la segona meitat de la baixada, ja que vam iniciar la setmana molt malament, amb dos dies amb velocitats punta inferiors a les de les noies. Hem fet el màxim per solucionar-ho, hem encertat la solució i marxem d'aquí amb la que m'han dit que és la velocitat punta més gran de la història del circuit al revolt de Portago vorejant els 140km/h i tan sols a 14 centèsimes del Top20 i a quatre dècimes del Top15”.

L'esportista manresà agafarà el cotxe per tornar a casa demà dissabte i començar a preparar una nova cita olímpica de la que espera que sigui “una nova oportunitat per ser competitius i demostrar on podem arribar als meus 38 anys”.