El govern australià ha decidit aquest divendres tornar a cancel·lar el visat del tennista serbi Novak Djokovic, fet que provocarà que el número 1 del món hagi d'abandonar el país i no poder disputar l'Open d'Austràlia, primer 'Grand Slam' que comença el proper dilluns i que ha conquerit en nou ocasions.

Segons ha apuntat el ministre d'Immigració del país, Alex Hawke, la decisió s'ha pres "per motius de salut i de bon ordre, i amb la premissa que era d'interès públic fer-ho".

La setmana passada, Austràlia va denegar l'entrada al país al número 1 del món per no complir els requisits a nivell sanitari malgrat que havia viatjat amb una exempció mèdica ja que no està vacunat contra el coronavirus.

El de Belgrad, que ja estava entrenant a Melbourne per jugar el torneig i que a primera ronda s'havia d'enfrontar al seu compatriota Miomir Kecmanovic, va recórrer davant la justícia i aquesta va ordenar dilluns passat que li fos retornat el visat i va quedar a l' espera que Hawke pogués revertir aquesta decisió. Ara, Djokovic podria tornar a apel·lar.