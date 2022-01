El pilot manresà Ander Mirambell ho té força bé per confirmar avui la presència en els seus quarts d’hivern consecutius, els que s’han de disputar el mes que ve a Pequín. El veterà competidor, de 38 anys, afronta avui la prova de la Copa del Món de Saint-Moritz, que també farà de Copa d’Europa de la disciplina. El traçat helvètic, el més natural de tot el campionat, és un dels favorits de Mirambell i on també va classificar-se de manera definitiva per als Jocs de PyeongChang ara fa quatre hiverns.

Els representants de Romania, França i Israel són els principals oponents de Mirambell i de l’equip estatal, que busca l’única plaça que li correspon per coeficient. De fet, els dos últims és complicat que puguin lluitar pel bitllat i es tracta d’aconseguir que els seus resultats no siguin millors que els del competidor manresà, a part d’una sèrie de variables de resultats que també compten. La primera màniga de la pròva es podrà seguir pel canal de YouTube de la federació internacional, IBSF, a partir de la una del migdia.