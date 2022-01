La victòria de diumenge passat contra l’històric Sant Andreu per 4-0 i la de dimecres a la nit per 2-3 al camp del Peralada, fins ara tercer a la classificació, han demostrat que el Centre d’Esports Manresa va de debò. El conjunt de Ferran Costa ha tancat la primera volta de la competició i ha arrencat la segona de manera brillant i aprovant la que fins ara estava sent l’assignatura pendent, la del gol. De fet, fins a les set anotacions dels dos últims enfrontaments, només n’havien anotat quinze en quinze partits, una xifra molt baixa per a un equip que genera tan joc i que lluita per ser a dalt.

Per tant, fins a aquest esclat, ha estat la solidesa la pedra angular dels blanc-i-vermells i, sobretot, a fora de casa. Així, el CE Manresa és l’únic equip del grup 5 de Tercera RFEF que només ha perdut un partit i un dels dos, juntament amb el Vilafranca, que romanen invictes fora de casa. De fet, l’única derrota dels manresans va ser al Nou Congost contra l’Olot, el 26 de setembre, fa tres mesos i mig. I no només això. Dels divuit grups de la categoria a tot l’estat, només hi ha vuit conjunts més que combinin les dues variants, haver perdut un partit o cap i no haver caigut lluny del propi camp.

Esquivant molts problemes

El millor del cas és que el Manresa, que la temporada passada ja havia començat a apuntar un estil propi i vistós, ha assolit aquests objectius esquivant infinitat de problemes. Un va ser el canvi de la gespa del Nou Congost, que el va tenir un mes entrenant a Sant Salvador de Guardiola i havent de disputar dos partits com a local a Sallent. El més difícil de gestionar, però, ha estat el dels canvis de la plantilla i el de les lesions. De fet, el Manresa va viatjar dimecres a Peralada amb només dotze fitxes de la primera plantilla, i una d’elles era la del central Antonio Pelegrín, el fitxatge del qual va ser anunciat el mateix dia. El duel contra els empordanesos, a més, es va jugar aquest dia per recuperar l’ajornament del que s’havia de disputar el 18 de desembre passat, que va haver de ser posposat per un brot de covid en el grup.

Així, ara mateix el Manresa té les baixes de llarga durada del porter Madou Diakité, dels laterals Toni Sureda, Nil Pradas i Álex Iglesias, dels centrals Joan Castanyer i Jordi de Sande i dels centrecampistes Àlex Sánchez i Biel Rodríguez Arnaus, que es va fer un trencament fibril·lar a Peralada i s’estarà dos mesos parat. A més, a mitja temporada van marxar Juli Serrano, Papi Amantini i aquesta setmana David Batanero, que havia arribat nou partits abans i l’equip s’ha reforçat amb Biel Rodríguez Pérez, Salva Torreño, Víctor Rodríguez i Antonio Pelegrín. S’espera que diumenge tornin Nil Garrido i Marc Martínez, i també Putxi, sancionat dimecres, però es perd Aleix Díaz per acumulació d’amonestacions. L’ajut dels juvenils és vital en un equip que sap que, com a màxim, podrà comptar amb 15 jugadors de la primera plantilla fins al març. De moment, però, tot i els problemes, hi ha cohesió, idea de joc i resultats per mirar de somiar en gran.