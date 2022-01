L’equip femení de l’Avinent Manresa serà present en la Copa Iberdrola d’atletisme, que es disputarà al poliesportiu Gallur de Madrid el 12 de febrer. El 2020, l’equip ja hi va ser setè i l’any passat era sisè però no la va disputar per una normativa injusta de la federació. El sisè lloc que ocupa ara li ha donat el bitllet.