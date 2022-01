El pilot de skeleton manresà Ander Mirambell va aconseguir ahir la classificació per als quarts Jocs Olímpics després d’haver finalitzat avui en vint-i-quatrena posició a l’última cita puntuable de la temporada de la Copa del Món, a Saint Moritz (Suïssa). Mirambell serà a Pequín 2022 després d’haver participat a Vancouver 2010, Sotxi 2014 i PyeongChang 2018, convertint-se a més al primer esportista de l’estat a sumar quatre Jocs Olímpics en esports de gel.

Mirambell afrontava la competició amb un ull posat en l’evolució dels seus competidors de Romania, Israel, Japó i Canadà, amb qui es jugaven les dues darreres places per ser als Jocs. Després d’un error a la sortida, que el va llastar a l’últim lloc al segon punt cronometrat, Mirambell va realitzar una baixada espectacular, en la qual va anar remuntant posicions i temps perdut amb els seus perseguidors i va marcar la millor velocitat punta al revolt final, el dedicat al Marquès de Portago, a prop dels 140km/h (139,9km/h), rècord de la pista, per entrar a vint-i-quatrena posició.

Mirambell reconeix que «si mirem quinze anys enrere, quan vam començar aquesta aventura, és una passada veure que seré als meus quarts Jocs Olímpics. No m’ho hauria cregut mai. Hem competit en més de 90 Copes del Món, he guanyat dues vegades la general de la Copa Amèrica i aquest any n’he estat subcampió... Crec que segueixo vivint un somni».