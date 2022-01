La visita al totpoderós Palau, vigent campió de l’OK Lliga i de la Lliga Europea, va acabar amb derrota, però l’Igualada Femení va realitzar una actuació meritòria i va veure refermades les seves esperances de redreçar la mala ratxa del mes de desembre, saldat amb quatre ensopegades consecutives després d’un portentós inici de campionat amb un pòquer de triomfs. Les jugadores de Carles Marín van plantar cara a les vallesanes, però van pagar un minut infaust en què van encaixar dos gols.

El Palau va dominar, però el gol inicial de Fontdeglòria no va ser suficient per marxar al descans amb avantatge perquè la Piojo Ramón, una davantera incorporada en el mercat d’hivern procedent del Voltregà, va aprofitar un contracop per empatar. Les igualadines, a més, van disposar d’un penal que Miret no va transformar.

En el segon temps, Florenza en una acció vorejant la porteria i Colomer amb un xut llunyà van fer pujar el marcador fins a un 3-1 decisiu. Dos gols en un minut als quals se n’hi va afegir un altre de Florenza poc després. Miret va tornar a desaprofitar un penal, i Herrera va recollir una pilota dins l’àrea per fer el 4-2.