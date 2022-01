L’Athletic Club defensa avui el títol de la Supercopa contra el Reial Madrid, que dimecres es va desfer del Barça (3-2) en un trepidant partit de semifinals. Els bilbaïns, amb Unai Nuñez com a novetat després de superar una contusió, es van desfer dijous de l’Atlètic amb remuntada inclosa (2-1). La principal notícia en la prèvia de la final que es jugarà avui a les 19.30 h (Vamos) al King Fahd Stadium de Riad, a l’Aràbia Saudita, és la baixa de Marco Asensio, que va patir una lesió muscular en el Clàssic. En l’atac, al costat de Vinicius i Benzema, el seu substitut serà probablement Rodrygo. Per contra, Ancelotti recupera Alaba, i Lucas Vázquez i Nacho es disputaran el lateral que deixa lliure Carvajal, absent per covid.