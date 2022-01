La implantació de gespa artificial als camps de Manresa va viure ahir un nou episodi amb la inauguració de la que s’ha posat al del barri de la Balconada, on juga els seus partits la Unió Esportiva Balconada. L’alcalde Marc Aloy, el regidor Toni Massegú, el president de l’entitat, Albert García, i el president de l’Associació de Veïns, Juan Carlos Colchero, van assistir a la trobada. Després de l’acte protocol·lari es va disputar el partit de Quarta Catalana entre els locals i el FC Sant Vicenç 2018, que va acabar amb triomf visitant (1-4).

Les obres per condicionar el camp de futbol de la Balconada han tingut un cost de 395.414 euros i han inclòs la col·locació de 5.776 m2 de gespa (terreny de joc i zona d’escalfament), el sistema de reg per aspersió i millores tant en el sistema de drenatge i sanejament com en les instal·lacions, amb noves banquetes, xarxes per aturar les pilotes, línies perquè es pugui fer rugbi i futbol-7 i material esportiu.