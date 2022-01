Victòria molt important per als martorellencs per trencar la mala ratxa de tres derrotes, dues de les quals per un punt de distància, que els havia deixat lluitant amb els equips de baix. Un d’aquests és un Badalonès al qual el Martorell ja havia vençut a la primera volta i a qui, en aquesta oportunitat, va anar sotmetent de mica en mica a domicili.