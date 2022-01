Fernando Alonso ha passat pel quiròfan. Així ho ha revelat ell mateix aquest cap de setmana passat durant la disputa de les 24 Hores de Le Mans virtuals 2022. El pilot asturià va ser intervingut amb èxit per treure-li unes plaques de titani de la mandíbula i que li van haver de posar després del greu accident que va patir quan feia ciclisme fa gairebé un any a Suïssa.

Concretament, el sinistre va tenir lloc l’11 de febrer del 2021 i Alonso va patir una fractura a la mandíbula superior que va requerir cirurgia. Tot i així, el bicampió mundial de Fórmula 1 es va recuperar a temps per començar la temporada passada i disputar-la amb l'equip Alpine.

«Em van operar la setmana passada i he estat a l’hospital durant un temps. Ara m’estic recuperant. Però, per descomptat, estic seguint la carrera, especialment el Team Alpine Sport amb el cotxe número 36», va comentar durant la retransmissió de les 24 Hores de Le Mans virtuals, en les quals per cert va ser capità de l’equip de l’escuderia francesa amb el dorsal 36.

Estarà al 100% quan comenci la nova temporada

Fernando Alonso, de 40 anys, està convençut que estarà la 100% aquest 2022 i que si Alpine li dona un bon cotxe, podrà complir ‘el pla’ per tornar a lluitar per les victòries i conquerir el seu tercer títol mundial. Aquest és el seu gran objectiu, ja que està convençut que l’equip francès serà capaç d’aprofitar el canvi de normativa al ‘gran circ’ de l'automobilisme.