Quart minut del temps de recuperació del primer període. Servei de falta favorable al CF Martorell uns quatre metres dins del terreny de joc de l’Igualada. Els futbolistes s’amunteguen a l’àrea de penal anoienca i Romans s’endarrereix per cobrir el segon pal. Però l’encarregat d’efectuar el servei, el porter martorellenc Toni Domínguez, sorprèn tothom amb una precisa rematada a porteria, al primer pal, que entra arran del travesser. Un golàs que atorga la cinquena victòria de l’exercici als blanc-i-vermells (1 a 0).

El partit entre martorellencs i igualadins va ser trepidant. Els jugadors de Pedro Milla es van fer amb la iniciativa ofensiva a partir del minut 10 i van generar més accions de perill que els amfitrions durant el primer acte (set per onze), però només van festejar amb el gol gràcies a una enverinada centrada que Franco va rematar de cap a prop de la creueta (min 15) i en una cavalcada d’aquest mateix jugador culminada amb una gardela que Toni Domínguez va conjurar (min 25). A la represa, les rematades de cap de Max Morell (min 51) i Franco (min 53) tampoc no van fructificar i el penal comès per Xavi Torres que va comportar la seva incomprensible expulsió el va malbaratar Franco (min 58). Els blanc-i-vermells, en inferioritat numèrica, van contrarestar tots els embats ofensius dels blaus i van aconseguir un valuós triomf.