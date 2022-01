L’Avià es va imposar per la mínima al Cerdanyola i va certificar la primera victòria del campionat en un agònic duel. Els locals van sortir molt enèrgics sobre el terreny de joc, davant tenien un Cerdanyola que està fent una excel·lent campanya i que sempre genera un bon futbol. Després d’uns minuts inicials de tempteig, els visitants van començar a prendre el control del partit a través de dominar la possessió de la pilota, però seria l’Avià que, en una jugada d’estratègia a pilota aturada, inauguraria el marcador per posar l’1 a 0. El defensor Manchado es va alçar més que ningú per rematar una centrada i batre a Calet. Amb un resultat favorable els berguedans van tractar de defensar-se, van deixar la possessió al Cerdanyola i van tractar de sorprendre al contracop per fer el segon. Els cerdanyolencs no eren capaços de superar l’entramat defensiu local, molt atent en totes les basculacions i rebutjant qualsevol pilota aèria perillosa que entrava dins l’àrea d’Hernández. A les acaballes els visitants van intensificar la pressió sobre la porteria rival, però el bon posicionament defensiu de l’Avià no va donar cap opció als atacants del Cerdanyola, i va aconseguir els tres punts i la primera victòria de la temporada.