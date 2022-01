El Tenea Esparreguera va dominar una bona part de l’enfrontament a la pista d’un dels seus rivals directes, però no va poder mantenir el bon nivell defensiu en el darrer període i va caure en un final a cara o creu. Els del Baix Nord, ben guiats per l’anotació de Sergi Pino, es van escapar en els dos primers períodes i van arribar a vèncer per tretze punts de distància (34-47). Però els locals van reaccionar i van anar retallant fins a situar-se davant a 42 segons, amb un triple de Vicente. Els del Baix Nord van disposar d’un tir de Campaña per anar a la pròrroga, però no va entrar.