Un bon partit de l’equip i el hat- trick de Gerard Riba no van ser suficients ahir al migdia per treure profit de la visita a Reus. L’Igualada Rigat va perdre per 6-3 i continua a la zona mitjana de la taula en una jornada en la qual es van haver de suspendre fins a tres dels partits programats.

L’Igualada va sortir amb ambició i va tenir una doble ocasió al minut 3 que va topar amb el porter Ballart. El Reus, però, va ser qui es va avançar en el marcador, amb sengles dianes de Julià i Aragonès al quart d’hora de joc. I el tercer no va arribar tot seguit perquè entre Cantero i Deitg van treure una pilota que entrava a la porteria. Riba va escurçar diferències en una acció individual destacada, però un penal transformat per Marín va significar novament un avantatge de dos gols del Reus. En el segon temps va colpejar primer el conjunt anoienc, en rematar Riba una assistència de Marimón. Aleshores, Julià va ser exclòs amb targeta blava, però Riba no va poder anotar. Aragonès i Marín van sentenciar amb un 5-2 que ja només es va moure amb un gol per cada equip obra de Marín i Riba en sengles faltes directes.