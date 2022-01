El Baxi Manresa ha comunicat aquesta tarda que ha arribat a un acord amb l'escorta navarrès Txemi Urtasun per incorporar-lo a l'equip fins al final de la temporada. Urtasun va arribar la setmana passada a la ciutat per ajudar la plantilla que dirigeix Pedro Martínez en els entrenaments, i el mateix tècnic ja va avançar en la roda de premsa prèvia al partit contra el Gran Canària que Urtasun reforçaria el grup.

La baixa de llarga durada de Guillem Jou va deixar el Baxi en precari a la Champions League perquè calen 5 fitxes de jugadors de formació nacional si la plantilla és de 12 efectius, i el comiat del letó Janis Berzins pactat entre jugador i club va acabar de crear un forat que ara omplirà Urtasun. El Baxi ha confirmat que l'escorta, de 37 anys i 1.93 d'alçada, podrà jugar tant a la Lliga Endesa com a la Champions.

Urtasun, nascut el 30 d'abril del 1984 a Pamplona, és un jugador amb una llarga experiència a l'ACB i la LEB Or. En aquest inici de temporada estava jugant al Panteras de Aguascalientes de la Lliga Nacional de Bàsquet Professional de Mèxic, on ha disputat 23 minuts per partit amb unes mitjanes de 12,2 punts, 2,4 rebots i 2,2 assistències.

Trajectòria de Txemi Urtasun:

2002 - 2003 - Club Basket Bilbao Berri (LEB)

2003 - 2004 - UB La Palma (LEB)

2004 - 2005 - CAI Zaragoza (LEB)

2005 - 2006 - CB Breogán (Lliga ACB)

2006 - 2007 - San Sebastián (Lliga ACB)

2007 - 2008 - CB Estudiantes (Lliga ACB)

2007 - 2008 - Baloncesto León (Lliga ACB)

2008 - 2010 - CB Lucentum Alicante (LEB Or / Lliga ACB)

2010 - 2012 - CB Sevilla (Lliga ACB)

2012 - 2014 - CB Málaga (Lliga ACB)

2014 - 2015 - CB Gran Canaria (Lliga ACB)

2015 - 2016 - San Sebastián (Lliga ACB)

2016 - 2017 - Obradoiro (Lliga ACB)

2017 - 2018 - Tecnyconta Zaragoza (Lliga ACB)

2018 - 2018 - Betis Energía Plus (LEB Or)

2018 - 2019 - Club Melilla Baloncesto (LEB Or)

2020 - 2020 - Club Ourense Baloncesto (LEB Or)

2020 - 2021 - Club Baloncesto Lucentum Alicante (LEB Or)

2021 - 2021 - Panteras de Aguascalientes (LNBP)