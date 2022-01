La Gala dels Premis The Best, que va organitzar ahir la FIFA de forma telemàtica, va reconèixer la capitana del FC Barcelona, Alèxia Putellas, com la millor jugadora de l’any. Després de conquerir la mateixa distinció en la festa de la Pilota d’Or i en els Globe Soccer Awards, i de ser nominada com la millor futbolista per la UEFA, la migcampista de Mollet del Vallès va rebre ahir un nou reconeixement per davant de la també barcelonista Jennifer Hermoso i la davantera del Chelsea Sam Kerr. Curiosament, cap de les tres va formar part de l’onze ideal del sindicat FIFPro.

«Vull agrair el premi a les meves companyes perquè és un premi de totes», va afirmar Putellas talment com va dir quan va rebre la Pilota d’Or el passat mes de novembre. Preguntada sobre el nivell del futbol espanyol, la blaugrana, que també va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi fa unes setmanes, va dir que «hi ha molt talent, el que feia falta era treball i temps, perquè això no surt en uns dies o en uns mesos. Calia un projecte que cregués que les jugadores poden ser les millors del món,i el Barça ho està fent», va afegir qui va ser una de les peces claus del triplet. Alèxia Putellas, que va parlar des de les instal·lacions de Barça Studios, va rebre el trofeu de mans de Sergi Busquets. Ni ella, ni Hermoso ni Kerr, però, van entrar en l’equip ideal del sindicat FIFPro, votat per jugadores de tot el món: Endler, Bronze, Renard, Bright, Eriksson, Banini, Lloyd, Bonansea, Marta, Miedema i Morgan. En categoria masculina, el millor jugador va ser Robert Lewandowski per davant de Messi i Salah. I en la categoria de porters, van ser reconeguts el senegalès del Chelsea Edouard Mendy i la xilena del Lió Christiane Endler. L’11 de FIFPro va estar integrat per Donnarumma, Ruben Dias, Bonucci, Alaba, Jorginho, Kanté, De Bruyne, Messi, Lewandowski, Haaland i Ronaldo. Guardiola, sense premi Els millors entrenadors van ser els tècnics del Chelsea, Emma Hayes -el del Barça que li va guanyar la Champions, Lluís Cortés, també era un dels tres finalistes-, i Thomas Tuchel, que li va prendre el títol europeu al Manchester City de Pep Guardiola. El santpedorenc i Roberto Mancini, campió de l’Eurocopa amb Itàlia, van ser els altres dos finalistes. També van tenir guardó Erik Lamela (millor gol), l’equip mèdic de la selecció de Dinamarca (Fair Play), les aficions de Dinamarca i Finlània (Fan Award) i Cristiano Ronaldo i Christine Sinclair (Canadà) per ser els màxims golejadors de seleccions estatals.