El CN Manresa Fibracat va tornar a la lliga amb un triomf important a Granollers. L’equip de Jordi López va fer un partit molt seriós en defensa, intens i solidari, i això va complicar l’atac vallesà.

El primer quart ja va ser per les bagenques, amb 2 gols de Bisbal. El segon parcial va ser més igualat i el Granollers va empatar de penal, però Vadillo (2 gols en superioritat) i Bisbal van posar el 2-5 a la mitja part. L’1-1 del tercer temps amb una altra diana de Bisbal no va fer perillar el triomf manresà. El darrer quart va servir per mostrar la superioritat de les visitants, amb gols de Bisbal, Muns i Peirón. Dissabte (16 h), l’equip recuperarà el partit pendent de la setena jornada a la piscina del Martorell.