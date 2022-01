L’AE Volei Manresa va perdre amb l’Arenys per 3-2 en la represa de la 1a Divisió estatal masculina. En el matx contra el 3r classificat, els de Sergi Bosch, amb baixes per la covid, van plantar cara.

En el primer set, els locals van fer prevaldre la posició de preferits i van tancar per la via ràpida (25-15). A continuació, la pissarra va fer efecte i el Manresa va guanyar amb la mateixa contundència (18-25). Mantenint el ritme de joc i polint errors, es van endur també el tercer set per la mínima (25-27). Però el desgast físic va passar factura: 25-20 al quart set. En el tie break, lluita fins al final, però dos encerts locals van segellar la victòria de l’Arenys.

El sènior femení i el masculí B van caure 0-3 contra Rubí (23-25, 21-25 i 18-25) i Barberà B (22-25, 15-25 i 22-25), respectivament. Partits semblants, amb primers sets amb opcions i, en els altres, falta d’encert i contundència.