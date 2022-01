La baganesa Clàudia Pons ha estat escollida millor seleccionadora d’un combinat estatal femení de futbol sala del món pel prestigiós portal Futsal Planet. És la primera vegada que s’atorga aquest guardó i Pons l’aconsegueix per haver convertit la selecció estatal femenina en la millor de l’actualitat. El combinat és el vigent campió d’Europa, títol aconseguit el 2019, i ha romàs imbatuda en els últims mesos. Aquesta setmana, per exemple, ha superat Ucraïna, un dels combinats més potents del continent, per un clar resultat de 0-7.

Pons, que com a jugadora va dur a terme una gran part de la seva carrera en el Futbol Sala Gironella, va ser també seleccionadora catalana sub-21, amb la qual va ser campiona d’Espanya. L’equip espanyol, a més, va completar el seu gran any sent triat com a millor selecció del món pel mateix portal especialitzat. En les votacions, Clàudia Pons va quedar per davant del seleccionador portuguès, Luis Conceiçao, i del brasiler, Gabriel da Silva Dias. L’entrega de premis també va ser positiva per a diversos representants catalans. D’aquesta manera, el Barça va ser triat el segon millor club del món, per darrere de l’Sporting de Portugal, i el seu porter, Dídac Plana, el quart millor porter de l’actualitat, superat pel brasiler Guitta, el brasilero-kazakh Higuita i l’argentí Sarmiento. En la llista de millors jugadors, el brasiler dels blaugrana Ferrao ha estat escollit el millor futbolista del món i el català del KPRFrus Esteban Cejudo ha quedat en vuitena posició.