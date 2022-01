El CE Manresa va informar ahir que la lesió del seu centrecampista Biel Rodríguez Arnaus, que va haver de deixar el partit que va disputar dimecres passat al camp del Peralada de manera precipitada, el tindrà tres mesos apartat dels terrenys de joc i no dos, com es pensava a l’inici. Segons el comunicat mèdic, un dels dos Biel Rodríguez que hi ha a la plantilla blanc-i-vermella té un trencament fibril·lar de grau 3 a l’isquiotibial de la cama esquerra i no s’espera, per tant, que pugui tornar a reaparèixer a damunt dels terrenys de joc fins pels volts de Setmana Santa. De moment, ja no va poder jugar el partit que els manresans van guanyar diumenge al camp del Sants per 0-1. Biel Rodríguez Arnaus estava sent un jugador important en els esquemes de Ferran Costa. Havia disputat quinze partits i havia anotat un gol en la golejada per 4-0 davant del Sant Andreu, en el partit anterior a la seva lesió.

Malgrat les afectacions físiques de la plantilla, que provoquen que només tretze jugadors del primer equip estiguin sans, el Manresa és tercer de Tercera RFEF abans d’afrontar diumenge un partit a casa contra el Vilassar.