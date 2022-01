El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i del Moianès va aconseguir nou podis en la vuitena edició de la Copa Espanya en la categoria infantil (sub-15) i la júnior (sub-21), que va tenir lloc al pavelló municipal de Tortosa. El Centre està format per competidors de l’Esport-7 de Manresa, el Judo Moià i la unió del Judo Ripoll i va ser, precisament, una representant d’aquesta formació la que va aconseguir l’única victòria.

Va ser Ivet Beltran, que va quedar primera classificada en infantils de menys de 48 quilos. En el mateix grup d’edat, segons llocs per a Biel Perau (Esport-7, menys de 50 kg) i Adrià Serrat (Judo Moià, menys de 60 kg) i Adrià Garcia (Ripoll, -57 kg). En infantils, també, cinquè lloc per a Bruna Ruiz (Ripoll, -40 kg) i setè per a Oleguer Pradas (Esport-7, -55 kg.). També van participar-hi Maria Redondo (Esport-7) i Pau Roca Judo Moià).

En júniors no hi va haver cap triomf, però més podis. Les segones posicions van ser per a Íngrid Domínguez (Judo Moià, -57 kg), Saül Flores (Judo Moià, -60 kg) i Guillem Lozano (Esport-7, 100 kg). Les terceres van ser per a Noelia Jardo (Esport-7, -48 kg.) i Raquel Romeu (Judo Moià, -57 kg.). També van prendre part en el campionat Olga Juárez (Esport-7, cinquena en -48 kg.) i Martin Stoikov (Judo Moià, setè en -66 kg.).

En la prova, puntuable pr al rànquing estatal, també hi van participar clubs del País Valencià, Aragó, Castella-la Manxa, Balears, Múrcia i Euskadi.