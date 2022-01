El partit entre el Manresa Wheelchair Rugby i el Club Rugbi Spartans de Granollers donarà el tret de sortida, dissabte al matí, a la primera edició de la Lliga Catalana de rugbi en cadira de rodes, que tindrà tres conjunts, si hi afegim el BUC de Barcelona.

El partit entre manresans i vallesans començarà a les 11.30 hores i tindrà lloc al pavelló del Vell Congost, una bona oportunitat per tal que els components de la formació bagenca entrin en competició.

Totes tres formacions ja han disputat competicions catalanes i estatals. A més, el BUC també ha jugat la lliga francesa d’aquest esport, però fins ara no hi havia instaurada una lliga catalana pròpiament dita. El combinat barceloní, que descansa en la primera jornada, és el favorit per endur-se el títol, però es trobarà una formació, la dels Spartans, amb exjugadors seus i un Manresa Wheelchair Rugby que es va consolidant en l’esport adaptat català.