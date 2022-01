El Rio Breogán va aconseguir ahir la classificació virtual per a la Copa del Rei després de derrotar el Bitci Baskonia, un rival directe per ser un dels vuit que seran a Granada, per 89-83. Els gallecs tenen 9 triomfs i els queda un partit, el derbi a la pista de l’Obradoiro de diumenge. El Baskonia els podria caçar a triomfs, però el seu average és de +3 mentre que el de l’equip de Lugo és de +64. Remuntar 61 punts és un miratge que només les matemàtiques teòriques permeten.

En el duel d’ahir, el bosnià Dzanan Musa va tornar a liderar el joc del Breogán, amb 26 punts, 36 de valoració i quatre triples. Abans, en el tram inicial, havia estat Mahalbasic qui havia estat més encertat davant d’Enoch. De tota manera, el Baskonia va aguantar bé en el primer quart i va arribar a tenir set punts de diferència (8-15), reduïts a cinc al final. En el segon període va iniciar-se el recital de Musa qui, amb dos triples consecutius, va fer passar el 35-40 a un 41-40. L’equip visitant resistia i també al tercer qurt, però en les últimes accions entre Kacinas i Bell-Haynes ja van deixar set punts de diferència que marcaven territori. El darrer quart va ser una festa al Pazo, amb un inici encertat de Kalinoski i Mahalbasic i una escapada de dotze punts (80-68). el Baskonia ja no va ser capaç de refer-se, tot i un 85-79, i el Breogán va aconseguir el seu objectiu.