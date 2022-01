El director de futbol del Barcelona, Mateu Alemany, ha defensat la decisió del tècnic Xavi Hernández de no convocar Ousmane Dembélé per al partit contra l'Athletic Club d'aquest dijous en afirmar que el jugador francès "ha decidit no continuar" al club i, per això, l'ha instat a "sortir al més aviat possible".

El primer equip blaugrana ha viatjat aquest mateix dijous a Bilbao per jugar els vuitens de final de la Copa del Rei amb la principal absència de Dembélé, que s'ha quedat a Barcelona a causa dels problemes que està tenint el club per tancar la seva renovació. La intenció de l'entitat és renovar al francès, que finalitza contracte al juny d'aquest any, però la seva signatura encara no s'ha produït, per la qual cosa des del passat 1 de gener és lliure de tancar un acord amb qualsevol altre equip. Davant d'aquesta situació, Mateu Alemany ha comparegut aquest dijous davant els mitjans de comunicació del club per donar la seva versió dels fets i defensar la decisió de no convocar al futbolista gal. Mateu Alemany habla de la situación de Ousmane Dembélé pic.twitter.com/dTSPtXr99y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de enero de 2022 "Ha estat una comunicació contínua" "La realitat amb l'Ousmane és que fa sis mesos des que vam començar les negociacions amb el seu representant. Durant aquest temps hem tingut una comunicació contínua amb ells en relació amb la voluntat del club que continuï. Se li han fet diferents ofertes, hem estat molt damunt d'aquest tema, ha estat un temps més que suficient perquè el jugador hagi decidit el seu futur", ha recordat Alemany. Així, en paraules de l'executiu, el Barcelona entén que "el jugador ja ha decidit no continuar", un fet que ha desencadenat en la no convocatòria del francès per jugar els vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Athletic. "Nosaltres volem a jugadors compromesos amb el futur del Barça i, per tant, ell hauria de sortir al més aviat possible. Aquesta és la comunicació que li hem fet a ell i, a partir d'aquí, la decisió tècnica de l'entrenador és coherent amb la decisió del club i amb aquesta seqüència dels fets", ha asseverat. En aquest sentit, Alemany ha puntualitzat que el fet que no jugui a Sant Mamés "és la conseqüència lògica d'una situació de negociació que ha acabat amb la voluntat del jugador de no continuar" al Barça.