L’atleta del CA Igualada Petromiralles Eloi Santafé es va proclamar campió en la categoria absoluta i sub-23 en el Campionat de Catalunya de proves combinades que es va disputar a l’estadi de pista coberta de Sabadell.

Santafé va sumar 5.295 punts en l’heptatló, amb la qual cosa es va endur l’or en les dues categories. Les seves marques van ser de 7.00 en els 60 lllisos; 6,91 metres en llargada; 11,85 metres en pes; 1,86 m en alçada; 8.29 en els 60 metres tanques; 4,30 m en perxa i 2.53.13 en els 1.000 metres. Va guanyar en els 60 tanques, va ser segon en llargada i tercer en pes.

També hi va competir un altre atleta del CAI, David Muñoz, que no va poder acabar la competició per culpa d’una lesió.

Bons resultats en groc-i-negre

Les darreres jornades també han estat profitoses per al CA Igualada en diverses competicions. D’aquesta manera, Roger Súria i Gerard Bou van assolir posicions de podi en els Campionats de Catlaunya de cros, que van coincidir amb la prova de Santa Cristina d’Aro. Súria va ser segon en la categoria sub-20, amb un temps de 22.06 per fer els 6.300 metres de la cursa i només a dos segons del guanyador, Enric Lore, del Cornellà. Per la seva banda, Gerard Bou va obtenir el bronze en categoria sub-23, 15a absoluta, amb un registre de 31.21. El campió va ser Santiago Catrofe, del Playas de Castelló, amb 29.39 sobre una distància de 9.900 metres.

Per la seva banda, Aleix Camats va quedar primer en la categoria sub-18 en llançament de disc del critèrium d’hivern que es va fer a l’estadi Serrahima de Barcelona. L’atleta del CAI va llançar l’artefacte a una distància de 53,38 metres. En el mateix torneig, Josep Maria Lagunas va ser cinquè en absoluts (36,21 m) i Aleix Llorens, també cinquè en sub-20 (35,88).

També a Barcelona, Xènia Mourelo va quedar quarta en fèmines en la Cursa dels 10 km Moritz Sant Antoni, amb un temps de 36.54. En la competició absoluta masculina, Francesc Carmona va ser sisè, amb un temps de 31.49.

Finalment, Igor Bychkov va aconseguir un nou rècord d’Igualada absolut en pista coberta en una competició internacional a Bordeus. Va fer 4,82 metres i supera els 4,80 de Xavier Brunet el 2000 i de Theo Ruiz l’any passat al Palau Sant Jordi.