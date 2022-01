El Barça va caure en una pròrroga i per un penal contra l’Athletic de Bilbao a San Mamés en els vuitens de la Copa del Rei, però hauria hagut de perdre molt abans. Els bascos van ser terriblement superiors i només la falta de punteria i el gol de Pedri en el descompte van allargar l’agonia certificada per un penal comès per Alba, decisiu en els tres gols.

Els catalans van ser literalment atropellats per l’Athletic en la primera part. Ja al minut 2, Nico Williams va comprovar per la dreta la lentitud de Jordi Alba. L’extrem va centrar, Sancet no hi va arribar però sí Muniain, que va anotar de manera parabòlica i amb classe. Els locals pressionaven molt amunt i Muniain va poder fer el segon en una rematada alta. Els únics cinc minuts del període en què el Barça va tenir control els va aprofitar per fer arribar la pilota a Ferran Torres. El nou fitxatge va rebre i, imitant Muniain, va empatar amb un altre golàs. Però l’Athletic va tornar a la càrrega i hauria pogut fer una carretada de gols amb un xut alt de De Marcos, una mala rematada de Muniain, dues grans aturades de Ter Stegen a Nico i a Raúl García, un blocatge de Piqué a xut de Sancet i una rematada a fora d’Iñigo Martínez. El descans va salvar un Barça que naufragava. I no per la pluja que queia. A la mitja part, Xavi va fer entrar Nico, però el Barça va controlar poc. A més, Sancet es va lesionar i va entrar Iñaki Williams, que va donar més velocitat als bascos. Entre els dos germans van posar a prova Ter Stegen. El tècnic blaugrana va posar al camp De Jong i Ansu i l’equip amenaçava més, però sense fer perill i posar en problemes Aguirrezabala. En el tram final, una errada de De Jong va propiciar una contra d’Iñaki i va esperonar els bascos. Aquests van llançar tres córners i una falta lateral i, en aquesta, la mala sortida habitual de Ter Stegen va propiciar un cop de cap de Belenguer i el gol d’Iñigo Martínez lluitant amb Piqué. Tot semblava decidit, però amb Araujo ja de davanter Alves va fer una xilena a l’àrea i Pedri, de volea, va empatar a dos i va dur el partit a la pròrroga. En aquesta, es va lesionar Ansu. Iñaki Williams i Dest, el seu substitut, van avisar, però una centrada del primer va acabar en unes mans d’Alba que van acabar en un penal de VAR. Muniain el va transformar. Xavi va fer entrar Braithwaite, però l’invent d’Araujo ja no va funcionar més. Ja només queda ser quart a la lliga i l’Europa League, però caldrà millorar molt les prestacions. El Madrid passa remuntant amb deu i amb polèmica El Reial Madrid va passar a quarts de final de la Copa del Rei després de vèncer l’Elx per 1-2 en un duel en què tot l’important va passar a la pròrroga. Verdú va avançar els locals en el rebo d’un tir de falta després d’una acció en què Marcelo va ser expulsat. Després, Isco, en una pilota morta, i Hazard, en una contra, van capgirar el resultat. L’Elx va empatar, però el gol de Fidel va ser anul·lat per una falta molt dubtosa de Verdú a Lucas Vázquez.