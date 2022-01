El professor universitari i psicòleg de professió Miguel Pérez (1955) és el nou president del Club Atlètic Manresa, segons va donar a conèixer el club dijous a última hora. Substitueix en el càrrec Mercè Rosich, que l’abandona com a pas previ per aspirar, per segona vegada, a la presidència de la Federació Catalana d’Atletisme, en els comicis que han de tenir lloc d’aquí a unes setmanes, a mitjan mes de març.

Pérez és professor jubilat de la UManresa i també doctor per la Universitat de Barcelona, especialista en psicoteràpia i responsable de l’assistència psicològica a la Clínica Universitària. Arriba a la presidència d’una entitat amb la qual ha tingut relació durant els últims vint anys, primer com a atleta, a finals de la dècada dels noranta, i després com a directiu. El nou president ofereix un perfil continuista a la política esportiva i de gestió duta a terme per Rosich, que feia més de dues dècades que dirigia l’entitat amb l’única aturada del 2018, quan va presentar-se, també, als comicis federatius. Aleshores va ser derrotada per un sol vot de diferència per l’actual president, Joan Villuendas, també nascut al Bages, en concret a Castellbell i el Vilar. Rosich deixa el club en la millor situació econòmica, social i esportiva de la seva història i després d’haver-ne estat atleta, entrenadora, directiva i presidenta, tots els graons de l’entitat.