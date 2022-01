Malgrat la baixa d’última hora de la pivot Lukacovikova, que va haver de tornar a la República Txeca per temes familiars, el Cadí la Seu va trencar la ratxa de dues derrotes clares consecutives i va fer valer la força del Palau d’Esports per superar el Baxi Ferrol per 60-54. Però ho va fer de manera treballada, gràcies a l’encert en els darrers instants.

Que el partit seria a pocs punts ja es va veure des del començament. La intensitat de la defensa de les gallegues va suposar que en els primers deu minuts el parcial fos de 9-12, amb un 0-9 inclòs a favor del Baxi Ferrol. El segon quart tampoc no va començar gaire millor, però el Cadí va basar-se en Brotons i Strautmane per arribar al descans amb avantatge. Els punts de la visitant Koenen van posar la victòria en perill en el tercer quart, al final del qual es va arribar amb empat. Però van sorgir els canells d’Irati Etxarri i de Mikayla Pivec per agafar un coixí que ja seria definitiu. El Cadí rep dimecres, a les 20 hores, el Gernika amb la voluntat de vèncer per ser cap de sèrie a la Copa.